"Сегодня мы подготавливаем конструкцию нового Народного фронта, который будет осуществлять власть в стране, когда придет время", — заявил Меланшон, обращаясь к манифестантам.

"Непокоренная Франция" совместно с рядом профсоюзных организаций призвала французов выступить против удорожания жизни. Меланшон объявил, что одним из следующих этапов протестного движения будет всеобщая забастовка 18 октября. Протест направлен против повышения цен, особенно на энергоснабжение и продовольственные продукты, а также против планов пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

Правоохранители предвидели присутствие в рядах мирных манифестантов до 400 потенциальных погромщиков из числа ультралевых элементов и радикальных "желтых жилетов", сообщала газета Le Figaro со ссылкой на источник в префектуре полиции. И, действительно, не обошлось без попыток устроить беспорядки. На одном из этапов многотысячного марша в полицейских полетели бутылки и другие предметы. Одетые в черное люди в масках разгромили витрину одного из банков. Нападению подвергся фастфуд MacDonald. Полиция применила слезоточивый газ против погромщиков.