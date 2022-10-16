"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 7:00 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12,873 тыс. пассажиров и 3, 965 тыс. единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится в сообщении.

Совокупно четырьмя паромами выполнено 105 круговых рейсов.

Отмечается, что накануне в связи с небезопасным для судоходства сильным северо-восточным ветром работа переправы на несколько часов была приостановлена.

"После ослабления ветра до безопасных значений движение паромов возобновилось", — говорится в сообщении.