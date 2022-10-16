"Удивительная информация пришла с Дальнего Востока. Косатка с двумя детенышами зашла из Охотского моря в реку Амур и ходит от поселка Маго Николаевского района до поселка Тыр Ульчского района Хабаровского края уже четыре дня", — написала Радионова в телеграм-канале.

Отмечается, что сейчас китообразные находятся чуть выше поселка Маго. Ранее сообщалось, что в начале октября местные жители Инского поселения Хабаровского края спасали косатку, которая выбросилась на берег в лимане реки Иня Охотского моря.