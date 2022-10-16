"С учетом погрузочных операций с 18:00 возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) — порт Кавказ, с 21:00 — возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) — порт Кавказ", — говорится в сообщении.

"Скорость северо-восточного ветра на 21:00 мск в районе г. Керчь в среднем составляет 9 м/сек, порывы до 15 м/сек", — отмечается в сообщении.

"В связи с небезопасным для судоходства сильным северо-восточным ветром, средняя скорость которого достигла 15 м/сек с порывами до 17 м/сек, сегодня, 15 октября, с 14:00 до 17:00 мск приостанавливалась работа Керченской паромной переправы", — сообщает Росморречфлот.

Как сообщалось, шторм приостановил работу паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. Работа Керченской паромной переправы, запущенной неделю назад после повреждения Крымского моста, в субботу была приостановлена из-за погодных условий, сообщал агентству "Интерфакс-Юг" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.