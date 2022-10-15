В ряде районов реки вышли из берегов и затопили дороги. Пожарные сообщают, что девять машин унесло в море в результате шторма, в их поиске принимает участие береговая охрана.

Из-за непогоды закрылся аэропорт "Никос Казандзаикис", который находится в пяти километрах от Ираклиона. В администрации аэропорта сообщили, что пока никто не может сказать, когда полеты возобновятся.

В городе Сития восемь туристов и охранник оказались заблокированы из-за непогоды в археологическом музее.

Жителей сельскохозяйственного плато Лассити Власти попросили не покидать дома до момента, пока шторм не пройдет дальше. В хорошо известном туристам городе Хания на западе острова власти сообщили о затопленных домах.