"Керченская паромная переправа остановлена из-за погодных условий, но как только будет возможность пойти паромам, сразу запустят", — сказал Брусаков.

Он уточнил, что сила ветра в районе Керченского пролива сейчас более 15 м/с.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Правительство РФ поручило завершить восстановление моста до 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что основные работы планируется закончить до конца года, движение грузовиков по мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября после усиления опор.