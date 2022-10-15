"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 мск 15 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 11 729 пассажиров и 3,456 тыс. автотранспортных средств, преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится в сообщении.

Четырьмя паромами совокупно выполнено 94 круговых рейса, привлеченными пассажирскими судами выполнены девять рейсов.

На 10 резервных стоянках в Краснодарском крае водители могут дождаться очереди на переправу. Здесь для них работают пункты обогрева, полевая кухня. Казаки и волонтеры раздают людям воду и еду, а также регистрируют пассажиров на паромы.

По Крымскому мосту после подрыва грузовика 8 октября организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь. По объективным причинам паромы не могут обеспечить пропуск, сопоставимый с трафиком по Крымскому мосту.