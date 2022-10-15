"Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, то есть работы уже будут завершены, и мы скорее всего начнем пропускать грузовики. Это такая очередная веха в нашей работе", — сказал он.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой.

"Технически мост будет готов пропускать (автотранспорт) по двум полосам. Но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем, — заявил Хуснуллин. — Какая-то техника — пустые грузовые машины, автобусы — они поедут в обычном режиме. Машины, которые груженые, будут либо полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршруту по новым территориям".

Вице-премьер напомнил о ранее вышедшем распоряжении правительства, которое устанавливает предельный срок для полного восстановления Крымского моста. Согласно документу, это 1 июля 2023 года.

"Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту уже закончим", — заявил чиновник. "На сегодняшний день 250 человек, 30 единиц техники, 2 плавкрана уже мобилизованы. В течение двух недель количество людей по мере появления работ будет доведено до 500 человек", — отметил он.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению одной из железнодорожных веток моста, сказал Хуснуллин. "Она для нас второстепенна, но мы ею занимаемся, потому что ее все равно надо восстанавливать. А сегодня все движение по железнодорожному мосту идет в полном режиме, никаких ограничений нет", — добавил он.