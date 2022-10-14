"Стремительно растущие затраты на электроэнергию затрудняют работу индустрии гостеприимства. Некоторые отели ожидают, что ежегодно им придется тратить на тепло и электроэнергию дополнительно 200 тыс. евро. Чтобы покрыть эти расходы, все больше отелей и ресторанов вводят фиксированную ставку за энергию 3-9 евро за ночь. Это предназначено для того, чтобы переложить по крайней мере часть дополнительных расходов", — пишет издание.

Как отмечает портал, одним из таких отелей является пятизвездочный Bareiss в Байрсброне в земле Баден-Вюртемберг. С сентября отель берет на 9 евро больше с человека за ночь, а также оставляет за собой право в дальнейшем поднять ставку.

По словам отельеров, объекты размещения сильно зависят от газа и электричества, поэтому затраты на использование энергоресурсов растут в геометрической прогрессии. Кроме того, бизнес стал больше тратить на зарплату сотрудникам.

В свою очередь, в бутик-отеле The Hearts Hotel на курорте Браунлаге в Нижней Саксонии каждый гость в настоящее время платит дополнительно 3 евро в сутки за электроэнергию.

По прогнозам председателя немецкой ассоциации отелей и ресторанов (Dehoga) Акселя Штреля, подобная проблема затронет около 10% объектов размещения в Германии.

Как сообщает RND, аналогичная ситуация складывается в ресторанах Германии. Так, каждый посетитель ресторана Zum Grünen Hof недалеко от Бремена должен заплатить дополнительно 1,5 евро. При этом по словам владельца, посетители поддержали бизнесмена и готовы платить даже больше, если это поможет сохранить работу заведения.