"Ваза с 1939 года хранилась в фондах Тульского музея изобразительных искусств. По клейму на дне вазы установлено, что она изготовлена в Германии, на фабрике Мейсенской мануфактуры", — сказала Котикова.

По ее словам, старинная ваза, а вернее ее детали, поступили в реставрационные мастерские музея-заповедника "Куликово поле" в сентябре. Центральная часть представляла собой тулово яйцевидной формы, с фактурной сеткой, в звеньях которой нарисованы и вылеплены языки пламени. Места сколов выступающих деталей были замазаны краской.

На одной стороне тулова сохранилась фигурная ручка, а на другой — когтистые лапы существа, определить которое сразу не удалось, из его туловища било пламя. От крышки вазы, повторяющей рисунок и фактуру основной детали, остались осколки.

Как отметила Котикова, запрос в Германию остался без ответа. Разгадать загадку помогли российские специалисты, изучающие европейский фарфор. В 2010 году на аукционе в Лондоне была продана подобная ваза. Оказалось, что "тульский" экземпляр — один из предметов гарнитура, посвященного четырем стихиям Вселенной. Аллегорическую серию разработал выдающийся художник немецкого рококо, скульптор по фарфору Иоганн Иоахим Кендлер.

"Тульская" модель, олицетворяющая огонь, как и остальные три — вода, воздух, земля — была придумана им в 1748 году по заказу покровителя, графа Генриха фон Брюля. Таких гарнитуров на заводах Мейсена было выпущено крайне ограниченное количество", — рассказала Котикова.

Оригинальная ваза была высотой 83 см и состояла из трех частей — основания, тулова и крышки. Когтистые лапы, сохранившиеся на тулове, принадлежали дракону. Огненный факел, которым заменили мифическое существо, был когда-то навершием крышки вазы. Сам сосуд стоял на основе, где был вылеплен мальчик-путто с пылающим факелом.

Когда первоначальный облик вазы Кендлера стал понятен, был определен фронт реставрационной работы, в фондах изобразительного музея также обнаружили недостающее основание изделия.

"Реставратор Екатерина Лапынина будет приводить вазу в экспозиционный вид. Мастер планирует восстановить крышку, утраты на тулове. Все детали вазы будут смонтированы на металлическое основание. После завершения работ экспонат будет выглядеть так, как его задумывал автор в XVIII веке", — подчеркнула представитель музея.

Работы планируется завершить осенью 2023 года, после чего вазу вернут в Тульский музей изобразительных искусств.

Кендлер (1706-1775) — выдающийся художник немецкого рококо, скульптор-модельер по фарфору. В течение сорока двух лет возглавлял модельную мастерскую знаменитой Майсенской фарфоровой мануфактуры. Произведения мастера хранятся в крупнейших музеях мира, в частности, в Музее фарфора в Дрездене, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, во дворце Шарлоттенхоф в Потсдаме, Музее Гетти в Калифорнии, Рейксмюсеуме в Амстердаме. Заказчиками продукции Майсенской фарфоровой мануфактуры были в том числе Екатерина II, представители родов Юсуповых, Строгановых.