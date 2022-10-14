"Еще два дополнительных парома выделит Минтранс РФ — они сейчас в порту Новороссийска, их планируют привлечь через два дня. Также рассчитываем на железнодорожный паром на 70 машин. Он реально сможет увеличить пропускную способность переправы", — приводятся в сообщении слова начальника ФГУП "Росморпорт" Анны Фоменко.

Уточняется, что сейчас работают три парома, четвертый проходит необходимое техническое обслуживание.

На стоянках со стороны Кубани в настоящее время ждут переправы больше тысячи грузовых автомобилей.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что с учетом ожидаемых паромов перевозить будут порядка 500 фур в сутки.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае будут распечатывать списки из электронной очереди, чтобы информировать водителей о времени ожидания переправы в Крым.