Глава Ямала отметил, что 1,5 тыс. моржей вернулись на побережье Карского моря, "и это только по предварительным подсчетам".

"Несколько дней назад ученые отправились в очередную экспедицию по изучению уникального лежбища атлантических моржей, которое обнаружили три года назад. Экспедиция продлится две недели: ластоногих сосчитают, возьмут пробы для генетического анализа и оценят состояние окружающей среды", — написал Артюхов.

Он также добавил, что планируют "придать территории, обжитой моржами, статус особо охраняемой".

"Это оградит их от излишнего внимания, к которому они не привыкли. Создаём условия для постоянного мониторинга за лежбищем. Чем больше данных у нас будет, тем лучше мы сможем позаботиться о популяции", — констатировал губернатор.

Как сообщалось, более тысячи моржей были обнаружены на северо-западном берегу полуострова Ямал в октябре 2019 года. Такое скопление морских млекопитающих в округе до этого не регистрировалось. В 2020 году их численность на лежбище оценивалась в 3-5 тыс., в 2021 году — в 2 тыс.

По основной версии, так много животных приплыло на Ямал, потому что здесь много еды: ученые обнаружили на берегу ракушки двустворчатого моллюска Serripes groenlandicus, которым, в основном, питаются моржи.

По данным учёных, на Моржовом мысу в древности находилось поселение. Раскопки, которые проводились на Тиутей-Сале с начала прошлого столетия, показали, что здесь была стоянка людей уже в VI-VIII веках нашей эры. По мнению археологов, моржей добывали на берегу, что подтверждает факт наличия лежбища полтора тысячелетия назад.

"Ценность и уязвимость этого места в том, что значительная часть популяции моржей Карского моря собирается здесь перед началом зимнего периода, активно кормятся, отдыхают. В целом это загадка, почему моржи выбирают одно место на протяжении веков, хотя берег большой и похожих мест много", — отмечал директор центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов.

Правительство округа совместно с партнерами разработало программу изучения атлантических моржей. Она рассчитана до 2024 года.

Моржи — крупные морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу России. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.