"Эскалатору на Воробьевых горах скоро будет уже 60 лет, из которых 40 лет он простоял закрытым. В 2020 году после консультации экспертов, после подробного геологического изучения породы мы приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах", — сказал Собянин в пятницу.

Он отметил, что в этом году буду закончены все основные строительные работы, в январе 2023 года планируется запустить эскалаторную галерею на станции "Воробьевы горы".

"За несколько лет мы провели колоссальную работу. Здесь забиты были около 700 свай, глубиной до 30 метров и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Поставили новые эскалаторы, которые в два раза по производительности больше прежних, восстановили всю инфраструктуру", — добавил Собянин.

В раздаточном материале отмечается, что эскалаторную галерею на станции "Воробьевы горы" (ранее — "Ленинские горы") открыли 23 июля 1959 года — через полгода после начала работы одноименной станции. Ее возвели по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова. С помощью эскалаторов можно было за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина.

Также уточняется, что с течением времени ошибки, допущенные при проектировании станции метро "Ленинские горы", привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкций и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины, поэтому в 1983 году было принято решение о закрытии станции метро и эскалаторов для пассажиров.

Эскалаторная галерея так и не была запущена в отличие от станции, которую открыли после реконструкции в декабре 2002 года. Решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято Собяниным в 2020 году по результатам масштабных проектно-изыскательских работ, в ходе которых было найдено оптимальное инженерно-технологическое решение, позволяющее обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию восстановленной эскалаторной галереи на десятилетия вперед.

После реконструкции нижний вестибюль эскалаторной галереи будет расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции "Воробьевы горы", верхний вестибюль будет выходить к улице Косыгина. Внутри двухэтажные здания вестибюлей будут облицованы мрамором и гранитом. На крыше верхнего вестибюля появится смотровая площадка с видом на Москву-реку и стадион "Лужники". Также здесь будут работать сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан с панорамным видом.

В галерее произведен монтаж трех эскалаторов российского производства длиной 68 метров. Высота подъема составит 34 метра, что сопоставимо с десятиэтажным домом. Продолжительность поездки составит примерно 1,5 минуты. По оценкам, в рабочие дни пассажиропоток галереи составит около 15 тыс. человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тыс. человек.