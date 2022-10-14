"В честь праздника — Покров Пресвятой Богородицы — на протяжении всего дня гости станицы смогут принять участие в инсценировках старинных свадебных обрядов. Также в этот день можно будет "зарегистрировать" свой брак в станичном ЗАГСе и получить памятное свидетельство о скрепление союза из рук станичного атамана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проходят в этнографической станице каждые выходные.

Всего в этом году запланировано более 20 краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником "День станицы Атамань".