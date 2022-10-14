Соответствующее решение принято на очередном заседании регионального парламента в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

Инициатор обращения заместитель председателя облдумы Евгений Никора напомнил, что пилотный проект по очистке Кольского залива был запущен в 2016 году. Однако финансирование из федерального бюджета было выделено только на обследование, которое установило 102 затонувших и затопленных объектов в заливе, и подъем двух объектов в 2017 году.

"Таким образом, на сегодняшний день количество затонувших в Кольском заливе объектов составляет 100 единиц. После 2017 года, к сожалению, правительство РФ этот проект не продолжило несмотря на обращения от правительства Мурманской области", — сказал Никора.

Он отметил, что проект "Генеральная уборка" сейчас предусматривает выделение порядка 20 млрд рублей на подъем 68 затонувших объектов на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях, однако Мурманская область не вошла в список регионов-участников программы.

"Ряд из этих объектов представляют угрозу, прежде всего для экологической ситуации в Кольском заливе и подлежат подъему в первоочередном порядке — один из ярких примеров это судно "Териберка", которое затонуло с порядка 46 тонн мазута на борту", — подчеркнул заместитель председателя облдумы.

Он также напомнил, что Кольский залив служит водоемом высшей рыбохозяйственной категории, имеет важное значение "с точки зрения геополитических задач Российской Федерации", а также необходим для развития туризма.

По оценке, проведенной в 2017 году, региону требуется финансирование в объеме около 2,8 млрд рублей на подъем затонувших судов из Кольского залива. В настоящее время требуется новая оценка сметной стоимости работ, подчеркнул Никора.

Он предположил, что в случае положительного решения Минприроды России и правительства РФ Мурманская область будет включена в проект "Генеральная уборка" на 2024 год.

В июне текущего года в Минприроды Мурманской области сообщили, что ведомство предложило включить в федеральный проект Минприроды России "Генеральная уборка" на 2023-2024 годы три объекта накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС).

Это затонувшие объекты в Кольском заливе, могильник бериллиевых отходов в Кандалакшском районе и бывшая военная инфраструктура на территории природного парка полуостровов Рыбачий и Средний.

Ранее пресс-служба Минприроды России по итогам встречи главы министерства Александра Козлова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом сообщила, что шесть ОНВОС в Мурманской области по итогам инвентаризации Росприроднадзора могут войти в федеральный проект "Генеральная уборка".

Пилотный проект по очистке Кольского залива Баренцева моря от затопленных и затонувших судов был запущен в 2016 году с привлечением 50 млн рублей из федерального бюджета. На тот момент в реестре затонувших и затопленных судов значилось 102 объекта — 52 на береговой полосе и 50 в акватории. В течение 2017 года на северо-западном берегу в районе губы Ретинской были подняты два затонувших объекта общей массой около 50 тон.

В ноябре 2018 года руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин сообщал "Интерфаксу", что первоочередная задача — подъем судна "Териберка", которое затонуло в 1993 году и на борту которого порядка 50-60 тонн топлива. В 2018 году стоимость работ оценивалась в 150 млн рублей.