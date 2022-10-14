"Чахкиев на встрече с Калиматовым заявил о необходимости форсировать реконструкцию всех памятников, поставить на учет все разрушающиеся склепы и гробницы, отдельно выделив в новом перечне те, что на грани уничтожения, и провести охранно-спасательные работы в масштабах республики", — сказал представитель кабинета министров.

Глава региона поддержал идею, поручив подключить к этой работе управление МЧС по Ингушетии, поскольку есть потребность в специальных навыках и оборудовании — многие из захоронений находятся на обрывах и крутых склонах.

Ранее в администрации Джейрахского района "Интерфаксу" сообщали о старте в этом году реставрации средневекового башенного комплекса Ний в горах.

Речь идет о родовом башенном комплексе тейпа Евлоевых. Памятник восстановят за счет внебюджетных средств.

Осенью минувшего года в горном районе торжественно открыли отреставрированный башенный комплекс замкового типа Бишт. Работа велась 3,5 года. Восстановлено более 80 объектов. Всё это время в комплексе шли археологические раскопки, исследователи нашли и описали более 3 тыс. артефактов, которые переданы в краеведческий музей Ингушетии.

Бишт стал новым туристическим объектом, который демонстрирует, какими были средневековые "города" ингушей.