"Двое молодых экоактивистов движения Just Stop Oil залили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Затем нарушители приклеились к стене под произведением искусства и начали скандировать: "Что дороже: искусство или жизнь? Стоит ли это больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей?", — пишет издание.

В свою очередь, сотрудники Национальной галереи быстро очистили помещение.

Как отмечает The Guardian, кризис стоимости жизни в настоящее время – часть топливного кризиса, поскольку миллионам семей стали недоступны энергоресурсы. Активисты хотели показать, что некоторые люди даже не могут позволить себе разогреть банку супа.

"Посетители национальной галереи отнеслись к происходящему неоднозначно. Один человек, который отказался назвать свое имя, сказал, что, возможно, экоактивисты пытаются заставить людей задуматься о проблемах, но все, что они в конечном итоге делают – это раздражают и злят их", — пишет газета.

В течение последних двух недель активисты Just Stop Oil устраивали сидячие акции протеста на дорогах в центре Лондона, приводя в ярость водителей и пассажиров.

Серию картин "Подсолнухи", которая считается мировым шедевром, Ван Гог нарисовал в 1887-1889 годах. Картину из галереи в Лондоне художник написал в 1889 году.