Отмечается, что работа Керченской паромной переправы между портами "Крым" и "Кавказ", запущенной из-за ЧП на Крымском мосту, зависит от погоды — сообщение возможно при силе ветра менее 15 м/с.

Керченской паромной переправой с 9 октября воспользовались свыше 10 тыс. человек, перевезено около 3 тыс. автомобилей, сообщал Минтранс РФ в пятницу.

Паромами и пассажирскими судами выполнено в общей сложности порядка 80 круговых рейсов. Сейчас на Керченской паромной переправе работает шесть паромов.

По Крымскому мосту после подрыва грузовика 8 октября организовано движение только легкового транспорта. Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь. Однако по объективным причинам паромы не могут обеспечить пропуск, сопоставимый с трафиком по Крымскому мосту.