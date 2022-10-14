"Все мероприятия в день рождения музея по традиции проводятся бесплатно. Начнется праздник концертом муниципального духового оркестра Ярославля, в исполнении которого прозвучат известные военные марши", — говорится в сообщении.

Участники праздника узнают малоизвестные факты о маршах и в целом о военной музыке. Кроме того, в ходе праздника гости смогут побывать на экскурсиях в музее и в парке военной техники.

Помимо этого, юных ярославцев ждет увлекательная интерактивная игра "Вперед, с песней!".

"Ребята отправятся в тренировочный поход, в котором им придется освоить навыки по чтению карты, разгадывать таинственные звуки, проявлять смекалку и, конечно, петь", — отмечает пресс-служба.

Музей боевой славы, филиал Ярославского музея-заповедника, был основан в 1981 году по инициативе ветеранов Ярославской стрелковой 234-ой Коммунистической дивизии. Открытие музея было приурочено к 40-летию со дня ее формирования.