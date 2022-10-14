"Участие в подобных мероприятиях очень важно для региона. Это возможность продемонстрировать туристический потенциал, обменяться опытом и выработать единые меры по реализации государственной политики в сфере туризма, которые эффективно будут работать в регионах", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина.

Участниками форума, который прошел с 12 по 14 октября в Ялте, стали, в том числе, представители органов власти Ростовской области, курирующие сферу туризма, туроператоры, отельеры и отраслевые эксперты.

В рамках деловой программы подвели итогов летнего сезона, обсудили вопросы государственной поддержки развития туризма, перспективные направления туризма в России и векторы их развития. В частности, речь шла и о разработке туристического кода Таганрога.

"Разработка туристических кодов городов является современным инструментом, помогающим комплексно подойти к преобразованию города и созданию комфортной городской среды, создавая визуально стильное и удобное для горожан пространство", — отметил заместитель главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин.

В рамках форума также состоялся финал окружного этап национальной премии Russian Event Awards для СКФО и ЮФО 2022, на котором представили 52 проекта из восьми регионов России.

Победу одержал Чеховский книжный фестиваль (Таганрог), в число призеров вошли ретро-поезд из Ростова-на-Дону в Таганрог, а также фестивали "Донская уха" и "Зонтичное утро".

Программа форума включила экспертные обсуждения наиболее актуальных трендов в туризме: событийный, промышленный, молодежный туризм, вопросы аттестации экскурсоводов и классификации гостиниц, создания качественной городской среды.

В ходе пленарного заседания "Туризм нового времени: что изменится и что сохранится" министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил необходимость масштабирования информации о туристических дестинациях России.

Он предложил использовать опыт Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также привел примеры успешных проектов межрегионального сотрудничества в сфере продвижения, реализованных в Ростовской области.

Помимо этого, с кейсом по успешной реализации проектов промышленного туризма на форуме выступила руководитель центра маркетинга и продвижения АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Елена Карасева.

Организаторами форума выступили министерство курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией "Экспотур".

Форум проводился при информационной поддержке Ростуризма, собрал на одной площадке 60 экспертов и более 5 тыс. представителей отрасли из 30 регионов России.