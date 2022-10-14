"Торжественное открытие фестиваля состоится в воскресенье в Кремле", — уточнил представитель правительства.

Фестивальными площадками станут залы филармонии, областной библиотеки, киномузея, музея-заповедника, а также 19 кинотеатров в районах области.

На конкурсе, в частности, будут представлены ленты классиков отечественного кинематографа Александра Роу и Александра Птушко, полный цикл "Тайн дворцовых переворотов" президента фестиваля Светланы Дружининой, а также авторская программа "Без срока давности" Александра Звягинцева, рассказывающая о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В рамках фестиваля в течение 5 дней пройдут выставки, презентации и встречи с известными актерами, режиссерами и операторами.

Председателем жюри стал заслуженный артист РСФСР Борис Токарев. В состав жюри вошли заслуженная артистка России Людмила Гладунко и народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.

"Вече" проводится на новгородской земле в шестнадцатый раз. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области.