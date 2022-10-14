"У нас есть мероприятия по подъему Нижнекамского водохранилище на один метр. Нужна поддержка регионов", — сказал он в ходе Всероссийского круизного форума в пятницу в Перми.

По его мнению, реализация этих мероприятий позволит обеспечить постоянный уровень глубины, что даст возможность для беспрепятственного прохождения судов в любое время года.

Помимо этого, он предложил подумать над идеей строительства нескольких низконапорных плотин на реке Белой. Это позволит обеспечить круглогодичный заход водного транспорта в Уфу, а также поспособствовало бы развитию круизного туризма.

Река Белая является левым и самым крупным притоком Камы. Протекает по территории Башкирии и по ее границе с Татарстаном. Длина реки — 1,43 тыс. км, площадь водосборного бассейна — 142 тыс. кв. км, является самой длинной рекой в Башкирии.