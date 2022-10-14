Общий объем капитальных затрат оценивается в 13,5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

"Газпромбанк выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения", — отмечается в пресс-релизе.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длинной не менее 19 км для комфортного катания 4 тыс. 310 лыжников одновременно, горнолыжных школ, систем освещения и навигации, прилегающей инфраструктуры (трех- и четырехзвездочные гостиницы общим номерным фондом не менее 320 номеров с конференц-центрами, ресторанами и СПА-центром площадью не менее 3 тыс. кв. метров, автостоянки).

В рамках проекта уже стартовали работы по проведению инженерных изысканий, говорится в сообщении.

Консорциум ООО "ИФР-Харп", в который вошли ГПБ, Azimut Hotels и УК "СТК Шерегеш", был признан победителем объявленного правительством ЯНАО конкурса на строительство туркомплекса на склоне массива Рай-Из.

"Появление на Ямале современного комплекса с высокими стандартами сервиса, едиными для объектов Azimut, станет хорошей новостью не только для туристов, но и для местных жителей — проект поможет создать новые рабочие места для локальных специалистов и повысит предпринимательскую активность в регионе", – отметил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Туристический кластер на Полярном Урале будет включать горнолыжный комплекс, сеть отелей разного класса, объекты общепита, досуга и развлечений, а также необходимую транспортную инфраструктуру. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты — озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

механизм концессии впервые в России используется в туристической сфере при создании этого туристического комплекса.