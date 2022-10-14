В дополнение к имеющимся рейсам в аэропорт Дубай (код — DXB), которые выполняются четыре раза в неделю, начнутся полеты в аэропорт Аль-Мактум (DWC), сообщила компания. Они будут выполняться ежедневно на российских самолетах Superjet 100.

"Аэропорт Сочи — удобный для транзитных пассажиров авиатранспортный узел. Рейсы пользуются высоким спросом и доступны жителям субъектов РФ благодаря развитому межрегиональному авиасообщению", — говорится в сообщении.

Развивать международную программу полетов из Сочи "Россия" начала в апреле этого года, после начала военной операции РФ на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций, коснувшихся в том числе авиации. Рейсы из Сочи выполняются на Superjet 100: эти самолеты, в соответствии с рекомендациями Росавиации, не подвержены риску быть арестованными за рубежом, в отличие от арендованных у западных лизингодателей Boeing и Airbus.

В парке "России" сейчас 130 самолетов, из них 73 — Superjet 100.