"С чем это было связано. Ну, вот такой интересный факт, что, допустим, на острове Борокчин, это маленький остров в Малом море (пролив Байкала — ИФ), поселилась лиса, второй год там проживает, и она просто съела все кладки, колония бакланов там исчезла", — сказал Мокрый.

"Частично птенцов бакланов съедают чайки, тоже разоряют гнезда", — добавил руководитель научного отдела.

Вместе с тем, по его словам, наблюдается снижение количества чаек. По предварительным данным, это вызвано дефицитом кормовых ресурсов.

"Почему специалисты сделали такой вывод, потому что на гнездах находится очень много кухонных остатков туристов: салфетки, куски полиэтиленовой упаковки от колбас, сыров и т.д. И некий натурный эксперимент был произведен, что в отрыжках птенцов тоже практически нет рыбы, то есть мало рыбы встречается", — сказал Мокрый.

В пресс-службе "Заповедного Прибайкалья" "Интерфаксу" уточнили, что учет рыбоядных птиц на Байкале проводился в проливе Малое море и его островах, на острове Ольхон.

Общая численность бакланов и чаек еще подсчитывается.