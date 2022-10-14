"11 октября состоялось собрание кредиторов ООО "Снежная горка". Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с реализацией имущества должника, и приняли решение о демонтаже горнолыжного комплекса "Снеж.Ком", — говорится в сообщении.

По словам конкурсного управляющего горнолыжного комплекса Романа Носова, по требованию кредиторов и с учетом рекомендаций органов государственной власти, включая депутатов Госдумы, была проведена независимая технологическая экспертиза объекта.

Фото: Vk / snejcommsk

"По результатам обследований в здании центральной холодильной станции есть отклонения несущих конструкций и проседание грунта. Установлено и много других причин, указывающих на то, что комплекс находится в аварийном состоянии. Его дальнейшая эксплуатация невозможна в целях безопасности людей", — пояснил он.

В середине января на реконструкцию закрылся горнолыжный склон комплекса, а в апреле – каток. Пользователи соцсетей ранее высказывали подозрения, что "Снеж.Ком" хотят снести под видом реконструкции.

"Снеж.Ком" открылся в Подмосковье в 2007 году и стал первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Он расположен в городском округе Красногорск рядом с Волоколамским шоссе, неподалеку работает станция МЦД-2 "Пенягино".