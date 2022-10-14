"Вниманию посетителей представлен специальный электронный архив с копиями уникальных документов XVII — XVIII вв. из собрания Тульского государственного музея оружия и Российской национальной библиотеки. Эти материалы раскрывают различные стороны оружейного дела, позволяют проследить процесс его эволюции сквозь столетия и раскрыть влияние Петра Великого на формирование отечественного оружейного производства в Туле", — говорится в сообщении.

Наряду с электронным архивом на выставке представлены подлинные образцы стрелкового и холодного оружия, а также артиллерийские боеприпасы XVII — XVIII вв.

Выставка "Дел государевых незыблемая память. У истоков тульского оружейного производства" приурочена к 350-летию Петра Великого. Проект организован при поддержке министерства культуры РФ и Российской национальной библиотекой.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Российская национальная библиотека, основанная как первая общедоступная библиотека России в 1795 году Екатериной II, на сегодняшний день входит в число пяти крупнейших библиотек мира. В архивах библиотеки хранится около 100 тыс. архивных документов.