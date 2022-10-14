"Мы продолжаем развивать свою маршрутную сеть и с наступлением осенне-зимнего сезона возобновляем рейсы из Уфы в Нарьян-Мар, тем самым делая Арктику ближе и доступнее для жителей Башкирии", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании Александра Крутова.

Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Время в пути — 2 часа 25 минут.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании, первый рейс запланирован на 20 октября. Рейсы будут выполняться до конца декабря 2022 года. Ранее "РусЛайн" работал на данном маршруте до конца 2020 года.