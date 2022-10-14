Один из этих турмаршрутов предполагается открыть в порту Байкал в Слюдянском районе. "Мы его планируем начать паспортизировать в следующем году, и, соответственно, планово будем создавать инфраструктуру для туристов на этом маршруте", — сказала Сливина.

По ее словам, протяженность маршрута, который может стать туром выходного дня, составит около 4 км, он будет включать осмотр церкви в порту Байкал, "белого камня" (выход мраморных пород) и лесного массива.

Также планируется организовать турмаршрут в мраморном карьере в поселке Бугульдейка в Ольхонском районе совместно с местными властями.

"Эту территорию реально возможно использовать для каких-то туристических проектов", — сказала Сливина, отметив, что районная администрация неоднократно выступала с предложением создать там ландшафтно-видовой парк.

Она уточнила, что сейчас сделана 3D-модель мраморного карьера, определяется инфраструктура.

В настоящее время в нацпарке паспортизировано 24 турмаршрута.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.