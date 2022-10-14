"Мы проверяем отели и рестораны по бизнес-модели Michelin. В проверках участвуют тайные гости и ревизоры. Соответствующие чек-листы уже составлены", — сказала Драгни.

По ее словам, проверяться будет все — от процесса бронирования до реагирования сотрудников заведений на различные нестандартные ситуации.

Драгни уточнила, что участвовать в таких проверках станут не люди с улицы, а подготовленные специалисты: тайные гости, опыт работы которых в ресторанном и гостиничном бизнесе составляет не менее пяти лет, и ревизоры с опытом работы не менее 10-15 лет.

Участвующий в проекте шеф-повар Андрей Бова уточнил, что чек-лист для отелей составляет порядка 300 пунктов, для ресторанов — свыше 150 пунктов. По его данным, первые проверки уже начались в Москве, на очереди Санкт-Петербург и города Урала. Далее в списке Казань и Сочи.

Как объяснила Драгни, по итогам будет создан специальный путеводитель, отражающий аутентичность каждого российского региона и его заведений.