Республика наряду с другими семью регионами России вошла в число пилотных участников проекта, реализуемого в рамках создания сервиса ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных".

В ближайшее время в регионе будет сформирована рабочая группа по выявлению участков, пригодных для развития туриндустрии, эти участки будут размещаться на Публичной кадастровой карте.

"В рамках реализации этого проекта Росреестра мы расширяем число участников. Благодаря взаимодействию с управленческой командой республики Башкортостан стало возможно найти земельные участки для вовлечения в туристскую деятельность. На Публичной кадастровой карте уже содержится информация о 104 земельных участках других регионов. В ближайшее время она пополнится сведениями и об объектах Башкортостана", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Татьяны Громовой.

В число участников проекта входят также Алтай, Дагестан, Карелия, Калужская, Тульская, Сахалинская области, а также Камчатский край.

По данным властей Башкирии, за январь-август текущего года турпоток в регион достиг 1,26 млн человек, санаторно-курортные организации приняли 161,555 тыс. человек.