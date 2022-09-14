"Стороны намерены развивать и популяризировать железнодорожные туристические маршруты в России, а также способствовать созданию системы эффективного взаимодействия с участниками туристского рынка для повышения качества услуг", — говорится в сообщении.

Подписи под документом в рамках форума-выставки "ОТДЫХ Leisure 2022" в Москве поставили заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Денис Мударисов и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

С начала года туристами железнодорожных круизов только на территории региона стали более 20 тыс. человек, в частности, по данным пресс-службы, благодаря запущенным в этом году до Самары маршрутам из крупнейших городов России и межрегиональным турам из Самары в Тольятти и Сызрань.

При этом, среди новых проектов, в том числе, по развитию в регионе железнодорожного туризма есть планы по запуску экскурсионного ретродвижения на паровозной тяге.