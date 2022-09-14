Соответствующее обращение было принято в первом чтении на пленарном заседании Закса в среду.

Авторы указывают, что по программе с 1 июня школьники 5-9 классов из ряда регионов, включая Ленинградскую и Московскую области, могут по социальному сертификату за счет бюджета отправиться с родителями в путешествие в границах своего региона, если общая продолжительность поездки превышает 24 часа и они будут жить в гостиницах.

"В этот проект вошли около 17 субъектов РФ, но там не оказалось Петербурга. Может быть, немножко обоснованно, потому что куда могут поехать школьники в пределах субъекта, в Петербурге где можно переночевать? Мы туда поэтому и не попали. Мы просим включить нас в этот проект, а вторым пунктом обязательно расширить проект, чтобы можно было выезжать за территорию субъекта. Тогда это нам будет очень интересно", — сказал один из авторов обращения Михаил Барышников ("Единая Россия").

Депутаты также намерены просить Чернышенко расширить действие программы на групповые экскурсии школьников с родителями и другими взрослыми, следует из текста обращения. Его авторы указывают, что на текущий момент ранее популярные групповые путешествия классами затруднены, в том числе из-за стоимости аренды транспорта и проживания в гостиницах.

"Включение возможности групповых экскурсионных поездок школьников вместе с родителями в проект могло бы решить эту проблему", — говорится в документе.

Это также помогло бы и в воспитании школьников, считают авторы обращения, в качестве обязательных к посещению локаций они указали Кремль, Поклонную гору, Мамаев Курган, Бородинское и Прохорово поля, Брестскую крепость, "Хатынь", Пискарёвское мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда.

"Отсутствие эмоционально окрашенного восприятия слов о героическом и трагическом прошлом нашей страны порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи, а иной раз и среди детей, что показали события в феврале-марте 2022 года, в частности, в Санкт-Петербурге", — пишут депутаты.

За документ проголосовали 47 парламентариев, двое воздержались.