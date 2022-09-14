Как сообщили в компании, 400 из 800 рейсов будут отменены 16 сентября. Таким образом Air France совершит 45% ближне- и среднемагистральных рейсов и примерно 90% дальнемагистральных перелетов, запланированных на этот день.

Ранее во вторник французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании сократить вполовину количество рейсов в аэропортах Франции и предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях из-за забастовки диспетчеров в пятницу.

В последнее время европейская отрасль гражданской авиации столкнулась с многочисленными проблемами из-за нехватки персонала и забастовок с требованиями повышения оплаты труда на фоне резкого восстановления пассажиропотока после пандемии коронавируса.