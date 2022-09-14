Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Отправление из Нижневартовска — в 12:30 (10:30 мск), из Самары — в 15:30 (14:30 мск).

По словам президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова, рейс Нижневартовск — Самара открывается в рамках стратегии развития авиаперевозок из городов Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, жители Нижневартовска смогут путешествовать прямыми рейсами Utair в Красноярск, Омск, Самару, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск.

По информации онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", в настоящее время другие авиаперевозчики не осуществляют прямого авиасообщения между Нижневартовском и Самарой.