"Последние 5 лет началась такая тенденция, что правительство РФ, руководство Ставропольского края стало уделять большое внимание именно развитию территории. Нашим отдыхающим, которые приезжают в санатории, становится недостаточно получать только оздоровление, лечение и реабилитацию. Они хотят видеть наши курорты, как курорты Европы, где можно погулять, посмотреть, что-то попробовать", — рассказала она на пресс-конференции в среду.

Как отметила Шконда, появление новых туристических маршрутов в курортных регионах позволит привлечь больше путешественников и разнообразить их отдых.

"Можно не только полечиться, но и попутешествовать, соединив вечернее и дневные экскурсии по городам-курортам Ставрополья. У нас хорошие отношения с соседями, поэтому также можно отправиться покататься на лыжах в Домбае в Карачаево-Черкессии, посетить Приэльбрусье. Мы проводим такие экскурсии, они вписываются в тот курс лечения, который действует у нас в санаториях", — уточнила Шконда.

Кроме того, она сообщила, что отдых в Кавминводах доступен широкому потребителю: можно отдыхать в санатории 5* или 3-2*. Шконда добавила, что из 121 санатория на территории Кавминвод 92 имеют звездность, пять здравниц имеют статус пятизвездочных.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что многие туристы выбирают для оздоровления в Кавминводах город-курорт Кисловодск.

"Его выбирают исходя не из особенностей медицинских программ, а как объект, город, в котором приятно находиться, гулять, где приятная городская среда, есть общественные пространства", -заключил он.