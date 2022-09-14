"В природных парках Башкирии летний туристический сезон 2022 года стал рекордным по числу посетителей. По сравнению с прошлым летом, турпоток в природных парках увеличился на 35%", — говорится в сообщении.

Наиболее посещаемым стал природный парк "Кандры-Куль" с одноименным озером, его летом посетили 95,5 тыс. туристов.

По официальным данным, в природном парке "Мурадымовское ущелье", в котором расположено более четырех десятков пещер, побывали 40,2 тыс. человек. "Аслы-Куль" с самым большим в Башкирии одноименным озером, посетили 26,4 тыс. человек. В природном парке "Иремель", включающем в себя вершины Большого и Малого Иремеля, хребты Аваляк и Ягодный отдохнули 20,5 тыс. человек. "Зилим", на территории которого расположено несколько крупных пещер, в том числе "Киндерлинскя", посетили около 1, 8 тыс. туристов.

В ведении Дирекции находится пять природных парков.