"Десятку самых посещаемых и популярных сайтов туроператоров по итогам летнего сезона 2022 года определена на базе статистики аналитической платформы Similarweb. Первое место по числу визитов с июня по август занял сайт туроператора Coral Travel, за три месяца его посетили 9,9 млн раз. На втором месте – сайт компании Pegas Touristik с результатом 9,2 млн визитов. Третье место занял сайт туроператора Anex Tour, привлекший 8,7 млн посетителей", — сообщает ассоциация.

Также в первую десятку вошли сайты специализирующегося на внутреннем туризме туроператора "Алеан" (7,5 млн посетителей), компаний "Библио Глобус" (7,2 млн), FUN&SUN (5,7 млн), TEZ Tour (4,5 млн), Sunmar (дочерний бренд Coral Travel, 3,3 млн), круизного оператора "Водоходъ" и туроператора по внутреннему туризму "Дельфин" с почти одинаковым результатом в 2,6 млн посетителей. Десятое место занял сайт "Интуриста" (2 млн заходов).

В десятке туроператоров, сайты которых чаще всего посещают россияне, четыре туроператора, специализирующихся на внутреннем туризме. Однако все крупнейшие туроператоры по выездному туризму сейчас также активно предлагают и путешествия по России.

Как отмечают в АТОР, статистика посещаемости также показала, что женщины занимаются выбором путешествий значительно чаще, чем мужчины – среди посетителей сайтов туроператоров их 66%.

"Вопреки мифам о том, что самостоятельный туризм выбирают молодые туристы, а пакетные туры — старшее поколение, данные посещаемости сайтов туроператоров говорит об обратном. Самая многочисленная группа пользователей – это аудитория 25-34 года (в среднем, около трети пользователей). На втором месте (20-25%) – люди в возрасте 35-44 года. Пользователей в возрасте старше 45 лет на сайтах туроператоров всего около 15-17%. Пользователей 18-25 лет, как и 55-64 года – примерно по 10%", — говорится в сообщении.