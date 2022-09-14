Выставка пройдет с 16 по 19 сентября. На ней будут представлены тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и др.

Также экспозицию планируется расширить за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметили в пресс-службе, на торжественном мероприятии пройдет вручение премии правительства Тульской области в сфере науки и техники имени И.Я.Стечкина и Е.Н. Сабинина.

Кроме того, в рамках празднования Дня оружейника 16 сентября праздничные мероприятия состоятся на предприятиях ОПК.

С 16 по 23 сентября институт высокоточных систем Тульского государственного университета проведет серию тематических лекций для школьников с выставкой образцов продукции ведущих тульских оружейников.

В Тульском государственном музее оружия пройдут творческие мастер-классы, состоятся театрализованное представление "И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Великая Россия!" и праздничный концерт.

Здесь же 19 сентября будут чествовать тульских оружейников, а вечером пройдет фейерверк.

День оружейника учрежден указом президента РФ в декабре 2011 года и отмечается ежегодно 19 сентября. В Тульской области расположено порядка 25 предприятий ОПК.