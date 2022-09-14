"В селе Эсто-Садок в границах курорта находится этнографический центр "Моя Россия", где в 2020 году заложили основание для будущего Храма Рождества Христова. В основу его архитектурного облика взяли образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, возведенного в 1152-1157 годах. Но это отдельный самодостаточный объект. Кроме того, здесь будут использованы современные строительные материалы и технологии", — отметил выпускающий эксперт по объекту Кирилл Шиманов — главный эксперт проекта управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России.

Одноглавый храм будет выполнен в виде одноэтажного здания с антресолью, подвалом и тремя апсидами с восточной стороны. На первом этаже здания расположатся притвор, вход на хоры, средняя часть храма, алтарь и комната настоятеля, на антресоли — хоры, в подвале — технические помещения. Единовременно в храме смогут находиться 185 посетителей и пять служителей.

Застройщик объекта — ООО "Обер хутор". Генпроектировщик — ООО "Проектный институт "Строительства, модернизации и реконструкции".