"В районах Новогиреево, Сокольники и Перово на востоке Москвы на участках более чем в 33 га появится три гостиницы. Общая площадь строений составит 72 тыс. кв.м", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на неэффективно используемой территории на Маленковской улице будет возведена гостиница площадью 40 тыс. кв. метров. На Кусковской улице инвестор построит отель, рассчитанный на 300 номеров, а на участке бывшей промзоны "Прожектор" появится гостиница на 400 номеров в составе фешен-кластера.

КРТ предусматривает использование заброшенных или неэффективно используемых земель города. Проекты по программе позволят создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей.