"Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются", — добавили в ведомстве.

Кроме того, управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице.

Распоряжение властей вступило в силу после того, как союз авиадиспетчеров заявил о проведении забастовки 16 сентября.

Этим летом французские авиалинии уже сталкивались с подобной ситуацией, когда им пришлось отменить тысячи рейсов из-за нехватки персонала, которые устраивали забастовки и требовали повышения оплаты труда.