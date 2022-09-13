Сын Елизаветы II король Карл III вернулся в Лондон из Северной Ирландии, чтобы встретить гроб, который простоит ночь в Букингемском дворце. Затем 14 сентября похоронный кортеж прибудет в Вестминстерский дворец, и гроб королевы будет находиться там четыре дня до похорон Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября.

Ранее в Эдинбурге толпы людей выстроились вдоль Королевской мили — череды городских улиц, чтобы проводить гроб с телом королевы в аэропорт Эдинбурга.

В понедельник в Эдинбургском соборе Святого Эгидия прошла благодарственная служба в дань уважения Елизавете II.

Из членов монаршей семьи на церемонии присутствовали король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой, принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал Тимоти Лоренс, принц Эндрю, герцог Йоркский, а также графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард, граф Уэссекский. Также на службе были британский премьер Лиз Трасс и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Sky News отмечает, что помимо членов королевской семьи похороны королевы посетят премьер Трасс и лидер Лейбористской партии Кир Стармер, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также Никола Стерджен. Кроме того, на похороны приедут президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер Австралии Энтони Албаниз, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. На церемонию похорон также планируют прибыть император Японии Нарухито, премьер Фумио Кисида.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.