"Поступила информация о горящем отдельными очагами камыше на территории 25-го квартала Обжоровского участка заповедника. Лесные насаждения отсутствуют, угрозы населенным пунктам нет", — говорится в пресс-релизе.

К тушению огня привлекли четыре единицы техники и 13 человек.

Отмечается, что из-за пожара и юго-восточного направления ветра есть вероятность присутствия в воздухе запаха гари и продуктов горения в Астрахани и Приволжском районе области.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему был присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь почти 70 тыс. га.