Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей на Кубани воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
По данным администрации города-курорта, с начала 2022 года Сочи принял почти 5,25 млн отдыхающих, в том числе, в летний период в городе отдохнули порядка 3,6 млн человек , что на 4% больше, чем годом ранее. В ряде санаториев и пансионатов с лечением загрузка достигала 100%. Ожидается, что до конца года Сочи примет на отдых и лечение более 7,2 млн туристов, что станет новым рекордом.
Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.