"Всего за 8 месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 8 млн человек. В том числе, пять миллионов пассажиров было обслужено в летние месяцы. В "бархатный сезон" планируем обслужить еще около трех миллионов человек", — сказал представитель компании.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей на Кубани воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным администрации города-курорта, с начала 2022 года Сочи принял почти 5,25 млн отдыхающих, в том числе, в летний период в городе отдохнули порядка 3,6 млн человек , что на 4% больше, чем годом ранее. В ряде санаториев и пансионатов с лечением загрузка достигала 100%. Ожидается, что до конца года Сочи примет на отдых и лечение более 7,2 млн туристов, что станет новым рекордом.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.