Фестиваль проходил с пятницы по воскресенье. Свою продукцию представили рестораторы и самозанятые из числа создателей авторских изделий. Была запланирована также концертная и развлекательная программа.

"Я потратил много времени, чтобы изучить сотни отзывов в соцсетях и лично пообщаться с теми, кто работал на площадке. И у меня появилась уверенность: такая форма поддержки, как участие в нашем фестивале, гораздо эффективнее, чем субсидия на рекламу, которой пользуются наши предприниматели", — сказал руководитель агентства Стефан Перевалов.