"Доля софинансирования для муниципалитетов составит всего 1%", — говорится в сообщении.

Средства можно будет направить на освещение, установку стендов с туристической информацией, урн, контейнеров, туалетных модулей, а также на обновление покрытия для остановки транспорта.

"Важно, чтобы все муниципальные образования, вне зависимости от бюджетной обеспеченности, смогли принять участие в этой работе. Сегодня вопрос благоустройства актуален для всех территорий", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

В число критериев оценки проектов вошли наличие познавательной, исторической, культурной ценности объекта туристического показа, рядом с которым будет проведено благоустройство, приспособленность объекта для посещения маломобильными группами граждан, наличие объектов культурного наследия в муниципалитетах, вовлеченных в туристический оборот.