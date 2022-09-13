«Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог на отдых. В моем представлении надо определить периоды высокого сезона, и в этот момент можно взимать курортный сбор», — сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, выступая на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в первую очередь необходимо легализовать объекты размещения – гостевые дома, частный сектор, чтобы операторами курортного сбора были не только классифицированные отели, а все участники рынка. И только потом рассматривать вопрос курортного сбора, оставляя право на его введение регионам.

С ним согласился и исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«У нас есть большая нерешенная проблема с огромным теневым рынком, который в разных регионах представлен. С них ничего государство собрать не может. Мне кажется, первично нужно навести порядок и вывести из тени участников туриндустрии, а потом вводить курортный сбор», — уточнил эксперт.

Как отметил Уманский, ключевая причина разногласий по курортному сбору лежит в нелогичном и неправильном распределении доходов от туризма в местный и федеральный бюджет.

«Сейчас регионы, которые остро нуждаются в финансировании для того, чтобы развивать туризм на своих территориях, оказываются в ситуации, когда от туризма они почти ничего не получают. В свою очередь, федеральный центр требует от них развития, постоянной гонки в направлении ускорения участия в туротрасли. Конечно, для этого им нужны источники финансирования. Безусловно, национальный проект, который сейчас реализуется Ростуризмом, отчасти решает эту проблему. Но напрямую операционных доходов от туризма регионы зачастую не получают. В этой связи регионам и был предложен инструмент курортного сбора, который они могут использовать и собирать деньги себе в бюджет от приезжающих туристов», — пояснил эксперт.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что курортный сбор не планируется внедрять как обязательный налог. «Мы говорим о возможности региона использовать такой инструмент, в том числе для распределения потоков, для других каких-то своих целей. Мы считаем, что сами регионы должны определять формат использования курортного сбора для своих целей. Они сегодня могут его применять, а завтра от него отказаться. Это гибкая система», — заключила она.

В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора – от 10 до 100 рублей на человека в сутки. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов – обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. В эксперименте принимали участие Краснодарский край, Алтай, Крым и Ставропольский край.