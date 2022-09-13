В числе восстановленных деревянных строений — два амбара, баня и изба из населенных пунктов Городецкого района, а также водяная мельница из деревни Рябиновка Ковернинского района.

Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что некоторые объекты реставрировались методом полной переборки, при котором конструкции здания полностью разбираются, утраченные элементы воссоздаются, сохранившиеся реставрируются.

"Например, "баня Сутягиной" была утрачена на 90%, реставрация была выполнена по обмерным чертежам. "Изба Обуховой" практически полностью отреставрирована с сохранением всех исторических элементов, воссоздан только двор", — приводятся в сообщении слова мэра.

По словам представителя реставрационно-строительной компании Евгения Гуреева, восстановленная водяная мельница — "уникальный объект, единственный в России".

"Мы сохранили все старые детали, недостающие — восстановили. И теперь это действующий образец — все крутится, все работает, можно молоть муку. Там еще есть толчея, можно лущить зерно. Получилась рабочая система, которая была при наших предках", — сказал он.

Как ожидается, в ближайшее время на территории музея будет завершена реставрация еще двух деревянных строений: двухэтажного дома Павловой, построенного во второй половине XVIII века и украшенного уникальной глухой резьбой, а также избы Салтыкова. Еще на два объекта разработана проектно-сметная документация.

В свою очередь директор музея-заповедника "Щелоковский хутор" Марина Бугрова сообщила, что коллектив музея готовит новые экспозиции на всех объектах.

"Мы проделали большой объем работ в архивах, провели экспедиции в область, в те места, откуда были привезены наши объекты. Записали новые сведения, теперь у каждого объекта есть легенда, поскольку мы знаем хозяев объекта, его историю, и во время создания новых экспозиций мы будем использовать весь этот материал", — сказала она.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества — уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII — начала ХХ вв. Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса, разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан на основе Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.