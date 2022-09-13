Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что некоторые объекты реставрировались методом полной переборки, при котором конструкции здания полностью разбираются, утраченные элементы воссоздаются, сохранившиеся реставрируются.
"Например, "баня Сутягиной" была утрачена на 90%, реставрация была выполнена по обмерным чертежам. "Изба Обуховой" практически полностью отреставрирована с сохранением всех исторических элементов, воссоздан только двор", — приводятся в сообщении слова мэра.
По словам представителя реставрационно-строительной компании Евгения Гуреева, восстановленная водяная мельница — "уникальный объект, единственный в России".
"Мы сохранили все старые детали, недостающие — восстановили. И теперь это действующий образец — все крутится, все работает, можно молоть муку. Там еще есть толчея, можно лущить зерно. Получилась рабочая система, которая была при наших предках", — сказал он.
Как ожидается, в ближайшее время на территории музея будет завершена реставрация еще двух деревянных строений: двухэтажного дома Павловой, построенного во второй половине XVIII века и украшенного уникальной глухой резьбой, а также избы Салтыкова. Еще на два объекта разработана проектно-сметная документация.
В свою очередь директор музея-заповедника "Щелоковский хутор" Марина Бугрова сообщила, что коллектив музея готовит новые экспозиции на всех объектах.
"Мы проделали большой объем работ в архивах, провели экспедиции в область, в те места, откуда были привезены наши объекты. Записали новые сведения, теперь у каждого объекта есть легенда, поскольку мы знаем хозяев объекта, его историю, и во время создания новых экспозиций мы будем использовать весь этот материал", — сказала она.
Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества — уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII — начала ХХ вв. Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса, разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.
Музей был создан на основе Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.