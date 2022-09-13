"Возобновлена реставрация визитной карточки курорта — Островских ванн. Работы завершат до конца 2023 года", — говорится в сообщении.

В частности, планируется выполнить полную реставрацию фасада и восстановить в здании работу бальнеолечебницы с минеральными ваннами. Также будет благоустроена прилегающая территория, на которой появится термальный бассейн под открытым небом и благоустроенный сквер.

"Мы все очень долго этого ждали, и вот наконец реставрацию ванн возобновили, да и ещё и с полным сохранением их функционала. Уверен, желающих посетить здравницу будет предостаточно", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Ванны Островского — памятник архитектуры и курортного строительства конца 19 века. Здание было открыто для посетителей в 1893 году. Это первое капитальное бальнеологическое сооружение в Железноводске.

В 2016 году сообщалось, что планируется восстановление разрушающихся объектов культурного наследия — исторических зданий в Кавминводах. Среди них Дом Реброва, Главные Нарзанные ванны в Кисловодске, Верхние Пушкинские ванны, Лермонтовские ванны, Академическая галерея в Пятигорске, Островские ванны и Дача эмира Бухарского в Железноводске.

Росимущество сообщало, что все эти объекты поступили в собственность Российской Федерации в неудовлетворительном состоянии в результате разграничения в 2002 году. Но долгое время из-за ограниченности бюджетного финансирования их реставрация была невозможна, памятники только охраняли.